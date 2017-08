Har fått flere potensielle kjøpere

– Folk aner vel at det er siste mulighet til å få det med seg, sier kunstner Kjell Stig Amdam.

Det var i slutten av juli det ble kjent at kunstneren etter 20 år skal selge eiendommen i Selje og legge ned galleriet. Lave besøkstall var noe av årsaken til at kunstneren ikke lenger vil drive galleriet.

Etter at nyheten om nedleggingen kom, har galleriet imidlertid blitt svært godt besøkt. Det er også mange som sier at de kommer til å savne galleriet.

– Det har kommet folk på døra med blomsterbuketter og tårer i øynene. De synes det er synd at vi skal slutte, men avgjørelsen er fattet.

Han forteller også at salget av kunsten på galleriet har gått svært bra den siste tiden.

– Vi har hatt dager med nye rekorder. Vi teller ikke opp antall besøkende, men det har til tider sett ut som en travel markedsdag i Marrakesh, smiler Amdam og legger til:

– Det er helt forbausende. Fra først å være stille i juli, og så gikk vi rett til himmels. Det er stimulerende å merke at vi har høy stjerne hos noen.

Har fått mulige kjøpere

Det har meldt seg fem-seks personer som er interesserte i å kjøpe eiendommen, helt uten at de i det hele tatt har annonsert den.

– De virker seriøse og det er fint å se at noen ser verdien og at det er en unik eiendom, sier Amdam og legger til at ingen av interessentene er lokale.

– Det er folk fra forskjellige yrkesgrupper og mange spennende konstellasjoner. De nye får komme hit med blanke ark; jeg har ingen føringer på hva de skal gjøre med tomta.

Det har foreløpig ikke kommet inn noen bud.

– Vi har ikke kommet så langt, og har ikke et prospekt ennå, sier Amdam.

Stenger mandag

Mandag er siste sjanse for å oppleve Galleriet mot Storhavet i Selje. Da stenger nemlig Amdam dørene til kunstgalleriet i Selje. Før den tid ser han fram til en fin helg på galleriet.

– Søndag satser vi på å servere eplekake og kaffe. Da kommer det folk langveis fra, forteller Amdam.

Han flytter ikke fra Selje før eiendommen er solgt.

– Men vi har mer enn nok å gjøre. Neste trinn er en utstilling i Paris i september, smiler kunstneren.