Reiser på MGP junior-leir

Den unge eidajenta blei tidlegare i år plukka ut som ein av ti finalistar i MGP junior, med den sjølvskrivne låta"Verda vår". No melder Fjordabladet at ho er på veg til Trondheim for å vere med på leir saman med dei andre finalistane.

- Vi skal øve inn felleslåten for MGP junior 2017, og vi skal lære om alt som ventar oss. Men det viktigaste er nok likevel at vi skal bli betre kjent med kvarandre, både finalistane og heile teamet, fortel Oselie Henden til Fjordabladet.