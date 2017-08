– Tida er inne for ei utstilling

Avdelingsdirektøren fortel at ein håpar å sjå ei mindre utstilling i Førde i løpet av eitt til tre år.

– Det er mykje velvilje blant folk som eig Tunold-bilde og det er eit ønskje som kjem utanfrå. Det gjer saka lettare for oss. Vi veit at interessa er der. Og no når vi har fått kontakt med folk med mykje kunnskap og Tunold, så er det viktig å få samla inn den informasjonen. Gjennom bokprosjektet til Landro er mykje informasjon samla inn og det er då ein enklare veg til utstilling. Vi er glade for at folk kastar seg inn i slike bokprosjekt, seier Leithe, som legg til at det er økonomiske spørsmål som gjer at museet i Førde ikkje har Tunold-utstilling før.

– Han er ein viktig og sentral kunstnar som fortener eit utstillingsløft. Det er viktig for Sogn og Fjordane kunstmuseum å løfte kunstnarane som kjem herifrå. No har ein barnebarn som er interessert i utstilling, i tillegg til forfattar, forleggjar og kunstsamlarar.