Får nok ein gong gode tilbakemeldingar

– «Keeperen og havet» er ei slik bok som eg får lyst til å lese høgt, kapittel for kapittel, for alle rundt meg. Her er spenning i hendingane, drama personane imellom og humor i nesten kvar replikk, skriv Aftenposten, måndag, to dagar før boka er ute for sal.

I VG får boka terningkast fem, og Parr vert samanlikna med den folkekjære forfattaren Astrid Lindgren og hennar måte å skrive på.

– Parr har det til felles med Lindgren at ho tek barn sine kjensler og bekymringar på alvor, skriv anmelderen.

Den nye boka «Keeperen og havet» er skrive inn i same univers som boka «Vaffelhjerte», som Parr gav ut i 2005.

Til helga kjem Parr til heimtraktene, og det vert sleppfest med høgtlesing på Hakallegarden.