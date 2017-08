Vil spreie kunnskap om nordfjordbåten

- Båten har ei stolt historie og var dominerande på vestlandskysten før motorane kom. I desse kortreiste miljøtider høver det ekstra godt å ta fram igjen dei vakre bruksbåtane våre, seier Lars-Bjarte Osland i Nordfjordbåtlaget i ei pressemelding.

Saman med Nordfjord folkemuseum arrangerer dei 14. og 15. oktober eit eige seminar om båten som har vore ein viktig reiskap og attåtnæring i Gloppen i lange tider. Dit kjem ekspertar på nordfjordbåt og andre småbåtar for å dele av sin kunnskap. Seminaret blir skipa for å auke interessa og kompetansen om båten. Fristen for å melde seg på seminaret går ut i august, og arrangørane håpar at mange vil delta.

- Byggjeteknikken har vorte overført frå generasjon til generasjon, men no er det fare for at denne kunnskapen døyr ut. Vi må føre tradisjonen vidare, slik at det om hundre år framleis er folk som byggjer nordfjordbåt, seier Osland.

Ynskjer felles dugnad for å sikre framtida

På nokre få år kring 1850 vart det bygd kring 600 båtar i Gloppen, som vart selde til fiskarar på kysten. Utsjånaden kan også minne om eit lite vikingskip, og byggjeteknikken som blir brukt kan førast tilbake til vikingtida. Nordfjordbåtlaget, som vart skipa i 2014, har som føremål å fremje båttypen gjennom bygging, vedlikehald og bruk.

Under seminaret blir det mellom anna også høve til å prøve praktisk segling og besøkje båtbyggjar Kristen Arnestad. Nordfjord Folkemuseum opnar også ei eiga utstilling om nordfjordbåt denne helga.

- Det kjem folk langvegs frå for å delta, og det tykkjer vi er kjekt. Samstundes håpar vi at også mange lokalt vil lære meir om båttypen. Vi ynskjer også ein debatt eller diskusjon om korleis ein skal klare å ta vare på båtbyggjartradisjonen, seier konservator ved Nordfjord Folkemuseum, Ingrid Berger i pressemeldinga.