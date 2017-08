Har svigerfamilien med i salen på Fornebu

Amerikanaren hadde sin aller første spelejobb i Norge under Rockweekend i 2007, og blei forelska i både Bremanger, og bremangerkvinna Kristin Solberg. No er dei gift, og både Solberg og svigerforeldra til Douglas skal vere på plass i salen under live-framføringa på Fornebu.

Temaet for premieresendinga er stadionrock, og Douglas skal framføre Whitesnake-låten «Here I go again».

I tillegg skal alle ti artistane framføre eit felles opningsnummer.

Dei ni andre artistane er Benedicte Adrian, Ida Maria, Gaute Ormåsen, Hilde Lyrån, Didrik Solli-Tangen, Erlend Bratland, Aleksander Walmann, Lisa Børud og Ida Makeda Halvorsen.