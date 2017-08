- Du ser så snill ut med hatt og briller

- Du ser så snilll ut med hatt og briller, men så kommer den store stemmen med den mørke klangen. Det var deilig å høre på, du har sinnsyk kontroll, og fargelegger opp og ned, sa hoveddommeren.

Om hun skulle pirke på noe var det at originalversjonen av Douglas låt, Here I go again on my own av Whitesnake, starter enda litt mer melankolsk før den tar av i refrenget.

Meddommer Thomas Felberg var imponert.

- Dette er første gangen jeg hører deg. Jeg er kjempeimponert. Dette er verdensklasse, sa han.

Fagdommer i rock var Torgny Amdam. Han mente følgende om Douglas' framføring:

- Du er 100 prosent dyktig som vokalist, men du har enda mer å gå på når det gjelder "scenepresence". Du må bli enda mer komfortabel med det. Det er noe som tar år, men tenk på det i konkurransen videre. Du har stemmen og sangen, så jobb videre med det andre.

Amerikaneren Adam Douglas hadde faktisk sin aller første spillejobb i Norge under Bremanger Rockweekend i 2007, og ble forelsket i både Bremanger, og bremangerkvinnen Kristin Solberg. Nå er de gift, og både Solberg og svigerforeldrene til Douglas var på plass i salen under live-framføringen på Fornebu.

De ni andre artistene i Stjernekamp er Benedicte Adrian, Ida Maria, Gaute Ormåsen, Hilde Lyrån, Didrik Solli-Tangen, Erlend Bratland, Aleksander Walmann, Lisa Børud og Ida Makeda Halvorsen.