Arrangerer den store Kom deg ut-dagen i Sagaparken

Søndag 3. september vert Kom deg ut-dagen arrangert i Sagaparken på Nordfjordeid, og på 144 andre stader i landet.

- Kom deg ut-dagen er Norge sin nasjonale turdag, ein dag for alle uansett erfaring, fortel Ragna Flatla Haugland i Barnas Turlag Eid.

I Sagaparken på søndag, vert det både læring og leik på vatnet, og ein kan teste aktivitetar som kanopadling, kajakkpadling og flåtebygging med segling i løpet av dagen.

- På land blir det natursti, lesestund i lavvoen, litt ballspel og grilling av gratis pølser, seier Haugland og legg til:

- I parken er det mange fine leikeapparater frå før, men om folk i tillegg tek med sandkasseleiker til dei yngste borna, så lagar vi ei stor sandkasse på volleyballbana.

«Klart vi kan» enkelt friluftsliv i nærmiljøet

Kom deg ut-dagen i Sagaparken er eit av sju friluftsarrangement i prosjektet «Klart vi kan!».

- Det er eit samarbeidsprosjekt mellom Eid Frivilligsentral, 4H-klubbane i Eid, Eid Ungdomsråd og Barnas Turlag Eid, seier Åse Huse i Eid Frivilligsentral i ei pressemelding.

- Barn, unge og barnefamiliar, og ellers alle som ynskjer å delta er velkomne. Vi ynskjer å skape gode opplevingar og interesse for friluftsliv gjennom utandørsaktivitet i nærleiken av der folk bur. Dei neste månadane vert det fleire ulike arrangement på ulike stadar rundt om i Eid kommune, med aktivitetar som padling, fisking, bading, matlaging over bål, skøyting, aking og tur med lykt i haustmørket, seier ho.

Gjennom friluftsarrangementa vonar arrangørane å engasjere ungdomar til å lære meir.

- Vi tilbyr ein gratis kurspakke med padling, førstehjelp og friluftsliv til 10-15 ungdomar som kan tenke seg å verte friluftsleiarar.

Startskotet for friluftshausten

Målet med Kom deg ut-dagen er å gje flest mogeleg ein smakebit på, og kunnskap om kva ein kan finne på i naturen.

- Vi håpar at Kom deg ut-dagen kan vere startskotet for ein aktiv haustsesong med turar og kanskje hausting av naturen sitt eige spiskammers. Og har ein lyst til å treffa nye turvener, er dette rett dag å bli med på. Her vert det en fin miks av turglade små og store, seier Huse i Eid Frivilligsentral.

