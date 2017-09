Adam Douglas er klar for countryaften

Bremangerkjære Adam Douglas er sist ut i laurdagens direktesending og skal framføre I can't do this av Vince Gill.

Sist veke fekk Douglas strålande kritikk av samtlege dommarar etter å ha sunge "False Alarm" i EDM-sjageren, og dommar Thomas Felberg konstaterte at ei ny stjerne var fødd.

Dei åtte andre gjenverande finalistane som skal prøve seg på coutry-sjangeren laurdag er Gaute Ormåsen, Didrik Solli-Tangen, Benedictge Adrian, Ida Maria, Erlend Bratland, Lisa Børud, Aleksander Walmann og Makeda.