Inviterer til tradisjonelt sykkelritt

– Etter ei defileringsrunde går løypa fem kilometer opp svingane til Vaulen. Først om lag ein kilometer i flatt terreng, før dei neste tre kilometerane har opp til åtte prosent stigning opp svingane til Kvilet. Til slutt kjem spurtstrekket som er på om lag ein kilometer, opplyser Åheim IL.

Idrettslaget fortel at påmelding skjer ved Spar-butikken på Åheim, og at ein kan melde seg på heilt til ein halv time før rittet startar, laurdag.

– Her er det rom for alle, understrekar arrangørane, som fortel at det til og med har vore deltakarar som har gått opp løypa på rulleski, og at det også har vore eiga el-sykkelklasse dei siste åra. I år vert det i tillegg eiga klasse for ungdom under 16 år. Alle som deltek får pins, og det vert trekningspremiar på startnummera. Vinnarane av løpet vinn 1000 kroner.

Løyperekordane i rittet er frå 2011, då Martin Notøy Nevstad sykla inn på 11.35 og Camilla Landsverk enda på tida 17.28.