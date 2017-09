Klarte ikkje gjenta The Voice-suksessen

Trygve Nystøyl frå Hakallestranda i Vanylven, framførte Walking in Memphis av Marc Cohn i fredagens audition-sending av The Voice på TV 2.

40-åringen har tidlegare gjort stor suksess på The Voice i Chile, der han har budd i 15 år.

- Eg blei nummer tre i Chile, og det var ei kjempeoppleving. Det hadde vore veldig kjekt å få vere med litt i Norge også, sa han til programleiar Øyvind Mund før auditionen.

Men sunnmøringen fekk ingen av mentorane til å snu seg, og The Voice-eventyret stoppa dermed her for Nystøyl, som hadde med seg familien på audition.

- Du hadde ein verkeleg særeigen kvalitet i stemma di, og den raspen din som høyrast ut som du et barberblad til frokost, eg likte det, sa Yosef Wolde-Mariam utan at han ville ha Nystøyl med på laget.

Morten Harket likte også det han hørte, men heller ikkje han blei hundre prosent overbevist.

- Eg høyrer gjerne meir av deg, men det rakk akkurat ikkje opp i dag, sa han etter auditionen.

Nystøyl sjølv seier han er både skuffa og letta etter opptredenen.

- Det hadde sjølvsagt vore gøy å få vere med vidare, men det er greitt eigentleg. Sånn er livet, seier han.