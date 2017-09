– Eidamessa har noko for ein kvar smak

Namn: Kristin Rødven Eide

Alder: 35 år

Adresse: Skårhaugstranda i Eid

Sivilstatus: singel

Yrke: fotograf

Hobby: kajakkpadling

Aktuell med: er frivillig medarrangør for Eidamessa denne helga.

– Kva er eigentleg Eidamessa?

– Eidamessa er ein årelang tradisjon som har vorte arrangert i veke 37 i mange år. På messa samlar vi mykje folk til kjekke dagar i sentrum. Vi har fokus på barnefamiliar, og vil at messa skal vere noko trygt, varmt og gledeleg for alle.

– Er det noko som er nytt på messa dette året?

– Det vert gratis morgon-yoga i Sagaparken på laurdag. Martha frå Island startar dagen med utandørs yoga-undervisning, og eg kan ikkje tenke meg ein betre måte å skaffe seg energi til ein dag med tivoli, vikingleir, shopping og barnekos. Martha tek i mot elevar i alle aldrar. Dette vert nok kjempebra, så det er berre å møte opp!

– Kva er det elles som skjer i løpet av helga og messa?

– Som alltid vert det eit stort utval av ulike salsbuer i Eidsgata, og ein kan oppleve mykje god mat. Minibakeriet skal blant anna grille, og så kjem det nystarta firmaet Vafleriet som lagar nederlandske spesialvaflar. Det vert også ein god del scenearrangement med mange typar musikk. Motorhistorisk klubb kjem med ei veteranbilutstilling, og skal også ha gateløp. Det trur eg kan bli bra.

I tillegg så har vi eit stort fokus på vikingtida, og fredag opnar vikingmarknaden. Her får folk høve til å sjå og lære om korleis vikinglivet var. Dette er noko vi har satsa på dei siste åra, vi har jo nettopp fått klart Sagastad og vikingskipet er under konstruk- sjon. Eg trur det er viktig å få fram denne tradisjonen. Vi inviterer alle 6.-klassingane i Eid kommune til opninga. Vi har mange kunnskapsrike vikingar på plass som eg trur kan få liv i interessa for historia vår blant barna. Naudetatane kjem også til å stille med blålys og vise fram bilane til borna.

– Kva trur du vert høgdepunktet for helga?

– Eg trur det varierer alt etter kven du spør. Men vi har eit så variert program at her kjem nok til å vere høgdepunkt for alle. Vi har arrangement for dei motorinteresserte, for småbarnsfamiliar, for dei historisk interesserte, og så er jo tivoliet alltid ein slager for dei som er glad i fart og spenning.