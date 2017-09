Lokal markering av kulturminnedagane

– Dagane er ein del av European Heritage Days, og vert markert i heile Europa, fortel Herdis Holvik i Vågsøy Historielag, som arrangerer den opne dagen saman med Hagevik Tøndefabrikk.

Hagevik Tøndefabrikk er eit freda kulturminne og eit populært selskapslokale. Det blir også framleis laga tønner på fabrikken, og søndag vil Magnar Gillesvik vise korleis ei tønne vert til, frå stavar og band til ferdig produkt.

– Kanskje vil nokon ha med seg ei tønne heim? spør Holvik.

Under arrangementet kjem Per Henrik Gillesvik for å snakke om historia til tønnefabrikken, og det vert kafé med heimebakst på menyen. Arrangementet er eitt av 250 her i landet, og eitt av rundt 70.000 rundt i Europa.