Rita Eriksen byr på fleire klassikarar i Nordfjordhallen

Rita Eriksen skal ta publikum med inn i Eva Cassidys musikalske univers under konserten i Nordfjordhallen denne helga.

Den rutinerte artisten vaks opp i same tiår som Eva Cassidy og har henta inspirasjon i det same musikalske landskapet. I denne konserten byr ho på klassikarar som Fields Of Gold, Over The Rainbow, God Bless The Child, What A Wonderful World, Time After Time, Autumn Leaves og sjølvsagt Songbird.

Ronny Silden Totalnd i Nordfjordhallen fortel at det vert lagt opp til klubbscene med småbord på konsertene i haust.

- Og det blir servering på dei fleste arrangementa, seier Silden Totland.