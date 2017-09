Får prøve seg som rapper i Stjernekamp

Bremangerkjære Adam Douglas skal framføre California Love av 2 Pac feat. Dr. Dre & Roger Troutman i kveldens sending.

Sjølv trur han den 22 år gamle rappen kan bli utfordrande, og seier han har vanskelegheiter med å gli inn i rolla som ein hip-hopper.

- Eg kan ikkje rappe. Eg må kanskje danse eller bevege meg litt, og det er eg veldig ukomfortabel med, seier han og legg til:

- Eg må vere superkul, eg må vere gangster. Sjå på meg... Eg er ikkje gangster.

Han står på scena som nummer fem i kveldens sending.

Douglas har fått strålande kritikk så langt i konkurransen, og sist veke då sjageren var country meinte dommarane Mona B. Riise og Thomas Felberg at framføringa hans av I can't do this av Vince Gill var noko av det aller beste som har vore framført på Stjernekamp nokon sinne.

Vekas sjangerekspert er André Hadland i Son of Lights.

Dei sju andre gjenverande finalistane som skal prøve seg som hip hop-artistar laurdag er Gaute Ormåsen, Didrik Solli-Tangen, Benedicte Adrian, Ida Maria, Lisa Børud, Aleksander Walmann og Makeda.