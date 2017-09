To lokale prøvar seg som friarar på Jakten på kjærligheten

Marius Duestøl kunne avsløre at han ikkje hadde ein spesiell plan for daten med Fjell, og at dersom han hadde hatt det, så ville han ikkje delt den planen med dei andre.

Jørgensen uttalte også at ho synest Alstad var veldig kjekk. Ho kan imidlertidig røpe at det ikkje var ho sjølv som meldte seg på TV 2-programmet.

I forkant av møte med bøndene fortalde Jørgensen at ho trudde det heile kom til å bli veldig spennande, og at ho håpa det skulle gnistre litt på den fem minutters lange daten.

Duestøl var den første som fekk gå på speed-date med Fjell som allereie under presentasjonen kunne avsløre at ho hadde lagt ekstra merke til vanylvingen.

Han skilte seg også ut frå dei andre friarane med å ha med ein heimelaga kjole i gåve, som fall i god smak hos bondejenta.

- Eg håpar ho likte gåva, men eg er sikker på at eg blei snytt for iallefall 2 og eit halvt minutt for den daten var nesten over før den starta, seire han.

Komande mandag skal bøndene velge med seg ni av ti friarar vidare.