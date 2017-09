Fekk fisketur i premie

Premien var ein fisketur der alle elevane fekk høve til å prøve seg med fiskestanga. Og det ser ut til at dei hadde fiskelukka med seg, for bileta viser at fangsten var god.

Elevane har vore med på Havfiskefestivalen sitt opplegg, der Nils Myklebust har vore rundt på alle barneskulane i Vågsøy kommune og fortalt om ulike fiskesortar.

6. klassingane fekk i vår så i oppgåve å lage kvar sin plakat der dei presenterte ein fiskesort. På plakaten stod det blant anna informasjon om gyteplass og pris, oppskrifter og bilete eller teikningar.

Vil lære dei å like fisk Om lag 100 elevar frå dei fem barneskulane i Vågsøy har den siste tida fått omvisingar på Snorre Seafood. Målet er å auke både kunnskapen om og interessa for fisk.

Tidlegare i sommar fekk dei same elevane besøke Snorre Seafood, der dei fekk lære meir om korleis dei ulike fiskesortane ser ut og korleis dei blir behandla.

Plakaten til elevane ved Raudeberg skule som handla om makrell stakk av med sigeren etter at både publikum og ein jury hadde sagt sitt om alle dei elleve plakatane som var stilt ut på Vågdøy folkebibliotek.