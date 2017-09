Bukkene Bruse inntar Nordfjordhallen

Boksuksessen til Bjørn F. Rørvik er omarbeidet til barneteater, og forestillingen i Nord- fjordhallen er en splitter ny live-produksjon med skuespillere i rollene.

Eventyret om Bukkene Bruse på badeland har vært en suksess i dukketeaterversjon.

– Etter forestillingen kan alle som har lyst få møte Bukkene Bruse. Og de som tør får møte selveste trollet også, sier Ronny Silden Totland i Nordfjordhallen.

De tre Bukkene Bruse skal som vanlig til seters for å gjøre seg fete, men på veien oppdager de et Badeland. Det skal vise seg at dette blir både morsomt, veldig spennende og ikke minst vått, for Trollet har blitt lei av å sitte under brua og vente. Nå vil han også besøke Badeland.