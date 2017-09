Vanylving framleis med i kampen om hjartet til TV-bonden

Den 25 år gamle vanylvingen sjarmerte Beatrice Fjell på speed-daten i førre vekes episode av TV 2-programmet Jakten på kjærligheten, og i gårsdagens episode kunne ein sjå at ho valte å ta med seg Duestøl vidare.

Vanylvingen blei med det ein av seks friarar som fekk utdelt blomster, og fekk vere med på gruppedate.

Duestøl var tydeleg betatt av TV-bonden.

- Eg veit ikkje om eg greier å beskrive det eg, men dette er ihvertfall den finaste blomen eg har sett, uttalte han med eit stort glis etter blomsterseremonien.

På gruppedaten synest Duestøl det var utfordrande å skulle dele Fjell med dei fem andre friarane.

- Det er litt vanskeleg å komme inn på ein person når ein er i ei så stor gruppe, så eg må berre få til dinna åleinetida og utnytte den, seier han.

Er sjølv odelsgut

Duestøl er sjølv oppvaksen på gard i Vanylven. Til dagleg studerar han barnehagelærar ved Høgskulen i Volda og jobbar i barnehage. Draumen er å ein dag kunne ta med seg kone tilbake til familiegarden kor han er odelsgut, for å stifte eigen familie.

​ ​– Då eg såg at Beatrice søkte etter friarar tenkte eg at ho var ei bra dame. Ho verka oppgåande, og så var ho jo pen. Då tenkte eg at eg måtte prøve å skrive, fortel han.

Og han melde seg som friar til trass for at han sjølv er odelsgut.

​ ​– Ho sa at ho var flyttbar, sjølv om ho bur på gard. Så då gjekk det an, ler han.

Jannike Jørgensen frå Selje var også med som friar i årets sesong, men blei ikkje valt med vidare til gruppedate, måndag.