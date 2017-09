Byr på stemningsfull konsert i kyrkja

Konserten er i regi av musikkaféane i Bremanger, og Norvall Klungresæter anbefaler konserten på det varmaste.

Feira at det er 40 år sidan dei fekk si spesielle kyrkje Det gjekk om lag 70 år frå folket i Berle ytra sterke ønske om å få si eiga kyrkje og til det vart ein realitet. Søndag 17. september var det mange som køyrde gjennom Berleporten for å vere med på feiringa av 40-årsjubileet for kyrkja.

– Det vert nydeleg og stemningsfull musikk, der Nielsen spelar fiolin, medan Loefke nyttar harpe som sitt instrument for å kalle fram landsskapsassosiasjonane hos publikum, seier Klungresæter.

Dei to musikarane kallar konserten sin Nordan, og dei har turnert saman i heimlanda sine i heile sommar. Dei to kjenner kvarandre godt og er også kjende for eit flott musikalsk samspel seg i mellom.

Loefke har tidlegare turnert ein del på desse kantar.