Duka for eit legendarisk konsertmøte

Dette er første gangen Pegasus set opp konsert i ytre Bremanger i det heile, og også første gangen dei er saman på scena med Spik Adel. Begge banda frå Bremanger har lang fartstid og blei starta på 80-talet, men har aldri spelt saman.

– Dette er rett og slett musikalsk forbrødring. Det er viktig at vi støtter kvarandre på musikalske arrangement og samarbeider, seier Nils-Jørgen Sagebø frå Svelgen, som speler bass i Pegasus.

Han peiker på at Bremangersambandet 2, med den nye tunnelen ned til Bortnen, har gjort alt mykje enklare også for det lokale kulturlivet.

– No kan ein jo reise ut til ytre på mykje kortare tid, og det er også enklare for dei å kome til Svelgen. Vi må tenke at vi kan reise begge vegar og støtte kvarandre, seier Sagebø, som no ofte er på arrangement i ytre når sjansenbyr seg.

Dansbar musikk

No tek det erfarne bandet altså konsekvensen av ny og god kommunikasjon og set opp konsert saman med Spik Adel.

– Eg snakka med Nils-Jørgen for litt sidan, og då fekk vi ideen. Men det er Musikkafeen som står som arrangør, seier Roald Naustdal, som er Spik Adel sin manager.

– Det hadde vore veldig kjekt om to gode band kunne spele i lag på same plass. Det gir samhøyrigheit, indre og ytre jobbar i lag, legg han til.

Han meiner denne konserten er litt av ein godbit og noko folk bør få med seg.

– Her bør folk vere vakne og kjenne si besøkingstid. Eg trur ikkje nokon kjem til å bli skuffa. Begge band speler veldig dansbar musikk, og Pegasus har to flotte damer i front som gjer ein knallgod jobb.

Spik Adel speler ifølge Naustdal sterk og vedvarande rock ‘n’ roll frå 70-, 80- og 90-talet, folk blues og moderne country.

– Og dei leverer varene med trøkk og eleganse.

Sel billettar i døra

Sagebø meiner repertoaret til Pegasus kan verke litt schizofrent, men understrekar at det er ein slags tanke bak.

– Vi har nokre kriterium for kva vi speler, men grovt summert kan det vel dreie seg om hitlåtar frå 60-talet og framover. Det viktige er at det skal vere dansbart, ha ein slags hitfaktor, og ikkje minst at vi synest det er kjekt å spele det, smiler han.

Billettsalet til denne konserten vil skje i døra den 14. oktober,

– Her er plass til minst 200, og det går etter førstemann til mølla-prinsippet, seier Naustdal.

Spik Adel består av:

Norvall Klungresæter på gitar og vokal

Einar Nesbakk på slidegitar og vokal

Jarle Grotle på keyboard

Roger Igland på bass

Helge Førde på trommer

Pegasus består av:

Janne Linn Myren på vokal

Annika Bremnes på vokal

Tor Hjalte på gitar og vokal

Jørn Lasse Refsnes på gitar og vokal

Erlend Eidsvik på keyboard og vokal

Trond Teigene på trommer

Nils-Jørgen Sagebø på bass

Alle utanom ein av bandmedlemmane i Pegasus har sitt opphav i Svelgen, men det er berre Nils-Jørgen som framleis bur der.