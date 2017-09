Andrea tilbake på TV-skjermen med Rihanna-tolkning

I fredagens The Voice sending er det knockout-rundar som står for tur for dei attverande deltakarane.

Måløyjenta skal synge Love on the Brain av Rihanna og konkurrerer mot lagvenninna Malin Ellefsen frå Sarpsborg.

Andrea sjølv seier ho gler seg veldig til å sjå knockout-runda ho er med i på TV.

– Det vert berre kjekkare og kjekkare, sjølv om eg føler at eg aldri kjem til å bli heilt van med alt oppstyret, ler ho.

16.- åringen fortel at ho til no har sett alle The Voice sendingane ho sjølv er med i saman med storfamilien. Og det vil ho også gjere denne gongen.

– Først lagar vi mat saman, et og kosar oss. Og så samlast vi nede i kjellarstua for å sjå sendinga etterpå. Det er med på å halde meg nede på jorda, og eg synest det er veldig koseleg.

Om Andrea tek seg vidare i morgondagens sending er ho blant topp 20 i årets The Voice, og klar for live-sending i midten av oktober.

Men til trass for suksessen så langt, ser ikkje måløyjenta på seg sjølv som ei popstjerne enda.

– På ingen måte. Eg synest det høyrest litt flaut ut å skulle seie det. Men eg er verkeleg glad for all støtta, dei fine kommentarane og alle lykkeønskingane. Eg merkar at eg får fleire følgarar på sosiale medier, og at mange eg ikkje kjenner tek kontakt. Så lenge det er fine og positive kommentarar er det berre kjekt, seier ho.