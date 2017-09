Klar for både blues og boyband

I blues-sjangeren skal Bremanger-kjære Adam Douglas framføre «Something’s got a hold on me» av Etta James.

Men denne veka skal alle artistane framføre to låtar, og saman med dei tre andre mannlege deltakarane skal Douglas prøve seg i boyband, når dei saman skal framføre Backstreet Boys-låten «Everybody». Dei to jentene som er att skal framføre Spice Girls sin «Wannabe».

Douglas har fått strålande kritikk så langt i konkurransen, blant anna då sjangeren var country og dommarane Mona B. Riise og Thomas Felberg meinte at framføringa hans av I can't do this av Vince Gill var noko av det aller beste som har vore framført på Stjernekamp nokon sinne.

Sist veke uttalte Mona B. Riise at ho var glad Douglas fann kjærleiken i Sogn og Fjordane.

Dei fem andre attverande artistane som skal prøve seg på blues og gruppe i kveld er Gaute Ormåsen, Didrik Solli-Tangen, Ida Maria, Lisa Børud og Aleksander Walmann.