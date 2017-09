Klypa tek eit oppgjer med det moderne liv

I showet Med Prostata Mot Stjernene lovar Thomas Ryste, mannen bak dei velkjende karakterane, at publikum gjennom Kjellen sine auge får eit unikt skråblikk på den til tider vanskelege reisa gjennom livet, og han melder at det er duka for eit skikkeleg oppgjer med det moderne liv.

– Her vil dei fleste kjenne seg att, fortel humorkongen.

Publikum blir bedt om å gjere seg klar for hysteriske augneblink, med Kjellen som dirigent, nyforelska og ikkje minst i sitt livs form.

I showet får ein også helse på Palle, saman med eit par heilt nye ansikt i Klypa-universet.

– Kvelden i Samfunnshallen blir «meget oppegåande», lovar Ryste, som også fortel at dette showet er det mest gjennomarbeida og proffe han har vist så langt.

– Alt er nytt og unikt, det er ikkje noko som ligg ute på YouTube som folk har sett før. Og sjølv om Kjellen tidlegare i veka trua med å rive ned Måløybrua, så gler eg meg veldig til å komme til byen. Han er ikkje langsint, ler Ryste.