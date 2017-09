- Endelig kan jeg slappe av litt

- Endelig kan jeg kanskje slappe av litt og ha det gøy, og det skal jeg, sa Adam Douglas før han inntok scenen med Something's Got A Hold On Me av Etta James.

Adam følte seg litt på tryggere grunn enn forrige lørdag da det var opera.

- Dette jeg har holdt på med siden jeg var 16 år gammel, sa han.

Mentor Reidar Larsen mente mye var på plass allerede fra første prøve.

Etter opptredenen sa han:

- Med slidegitaren flyter du på blåtonene, og det er jo en del av grunnlaget for genren. Og når bandet kommer inn reiser du ut av bluesen og inn i kirkene. Mange bluesartister lærte mye i kirka når det gjaldt å sette fyr på menigheten. Nå gjorde du det tydelig for det norske folk at blues ikke bare er trist og lei musikk.

- Fra første tone fargelegger du, fordi du kan det, og du har din vri på låta. For meg var dette helt nydelig, sa Mona B. Riiise.

Thomas Felberg kom i god klubbstemning:

- Kan jeg ta en liten røykepause og hente et par øl i baren. Veldig bra, Adam.

Men så var det over til boyband. Sammen med de tre andre skulle Adam synge Everybody med Backstreet Boys.

Mentor Christian Ingebrigtsen mente Adam gjorde det veldig bra selv om han så litt mer forsiktig ut enn de andre.

- Det var fint å høre, dere synger jo så bra. Jeg vet ikke hvem jeg ble forelska i. Alle! Dette var bra, sa Mona.

Thomas mente det kanskje ikke var helt snakk om et boyband. Heller et manband,

- Dette kunne dere reist ut på veien med. Jeg tror mange ville kost seg med The Manband, smilte han.