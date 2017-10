Vil vise fram gamle mattradisjonar på matfestival

Namn: Jonny Bakke

Alder: 48

Adresse: Davik

Sivilstatus: gift

Yrke: lokalmatgründer og matentusiast

Hobby: mat! Og jakt og veiding

Aktuell med: arrangerer i samarbeid med Davik Utviklingslag Abbeldagane for første gang på Davik i helga.

– Når og kvar går Abbeldagana av stabelen?

– Det skjer no til helga, på fredag og laurdag, og det er Abbel Tradisjonsmat og Davik Utviklingslag som arrangerer. Alt vil skje i anlegget til Abbel Tradisjonsmat på den gamle fiskefarmen i Davik. Her har vi nesten 2000 kvadratmeter å boltre oss på inanndørs. Og for dei som vil vere her begge dagar, men ikkje er lokale, har vi laga til parkering for bubilar og campingvogner med tilgang til dusj og toalett.

– Kva skjer fredag?

– Då opnar vi Abbeldagane med jam session på kvelden. Ti aldrande menn speler, og så har vi invitert med oss litt lokale folk og artistar frå rundt omkring i Bremanger. Vi legg opp til ein hyggeleg pubkveld med servering.

– Og på laurdag er det så tid for fokus på tradisjonsmaten?

– Ja, og her blir det meir enn berre tradisjonsmat. Her vil det bli mange ulike stands med forskjellige opplevingar. Mellom anna skal Møyfrid Frimannslund, som har passert dei 80, koke rømmegraut på gamlemåten. Saman med Kirsten Hamre på gode 70 år skal ho vise korleis slik graut eigentleg blir laga. Møyfrid seier forresten at ho har lært å koke rømmegraut av bestemora mi!

– Kva meir kan folk få lære?

– Reidun Solvang skal vise korleis ein lagar heimelaga flatbrød. Dette skal så serverast saman med lapskaus som nattmat under showet vi skal ha på laurdag kveld. Vi opnar også pølsefabrikken der folk kan ta med seg eige hjortekjøt og så viser eg dei korleis ein lagar pølse. Her skal folk få prøve å stappe, kverne, elte og koke sjølve. Vi har også eit lite mikrobryggeri her på anlegget der Kåre Herrevold, som er bryggerimeister og rasande god på å brygge øl, vil vise fram kunstane sine heilt frå grunnen av. Og det blir også mykje anna godt å smake på!

– Men så var det også andre opplevingar enn mat og drikke?

– Ja, på laurdag kan ein også få sjå andre handverk, mellom anna vil Gerd Lillian Drageset vere der med ulike dukker og juledekorasjonar medan Kari Vindfjell vil selje selbustrikk. Og så har vi noko veldig spennande. Vår lokale «arkeolog» her på Davik, Aage Kvendseth, har laga ei samling over alle tinga han har funne med metalldetektoren sin, med gards- og bruksnummer. Alt dette vil han stille ut så folk kan få sjå. Det trur eg blir veldig interessant.

– Du snakka om eit show på laurdag kveld?

– Det er avslutninga på Abbeldagane. Då blir det dans med det førdebaserte bandet Vi Menn. Og då skal vi ete lapskaus med det gode, heimelaga flatbrødet til nattmat.

– Kvifor hadde du lyst å lage ein slik matfestival?

– Rett og slett fordi dei som veks opp i dag, min generasjon inkludert, ikkje kan lage mat frå botnen av. Mykje av denne kunnskapen held på å døy ut. Det er mange som er interessert i mat, men dei har ikke fått lære seg korleis, eller dei har kanskje ikkje vist interesse for å lære seg det, før det var for seint. Eg brenn sjølv veldig for dette, så motivet bak er rett og slett å sette fokus på og vise fram korleis ein lagar ein del tradisjonsrettar som vi gjerne gløymer ut.