Lokalt fjes skal få hjelp av Sinnasnekker'n

Han er opprinnelig fra Stadlandet, og er nå bosatt i Hvittingfoss.

I programbeskrivelsen kommer det fram at det er mye å ta tak i, og at oppussingen har gått i stå for Sveinung og kjæresten Cecilie. De har ikke et eget bad, og må dusje i hybeldelen, der Hilde bor. Hilde og Cecilie kjøpte huset sammen.

– Samtidig med huskjøpet ble Cecilie kjæreste og samboer med Sveinung. Hilde bor i en hybeldel, mens Cecilie og Sveinung bor i hovedhuset. Cecilie og Sveinung har ikke bad og må dusje hos Hilde, en løsningen ingen er fornøyd med. De bruker veldig lang tid på alt de gjør og anslår at det vil ta 20 til 25 år før de er helt ferdige med alt i huset, heter det i beskrivelsen av programmet, som går på TVNorge i kveld.