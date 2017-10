– Jeg er forelska

Under mandagens episode av TV 2-serien går 25-åringen rett på sak:

– Det er rart å si det, men jeg er forelsket.

Han er en av fire friere som prøver å kapre Jakten-bonden Beatrice Fjell. Denne uken er det gårdsuke, noe som betyr at frierne flytter inn hos bøndene.

Til Se og Hør sier Duestøl at det fine håret og tatoveringene var noe av det som gjorde at han falt for Beatrice.

– Opplegget er jo litt sånn at man må innstille seg på å bli forelska. Også fant jeg jo ingen ting å pirke på. Hun har fint hår og veldig fine tatoveringer, sier han.

En ny episode av Jakten på Kjærligheten kommer på TV 2 neste mandag.