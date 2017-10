- Du har tatt mange steg mot å bli en virkelig artist

Mentorene sto i kø for å rose 16-åringen da hun var ferdig med å synge og danse til Katy Perry-låta Chained to the rythm. Dette er første gang Andrea har hatt med seg dansere på scenen. Etter fremførelsen kom det så mange komplimenter fra mentorene at programlederen nærmest måtte avbryte dem.

Det var nemlig ikke bare Andreas mentor, Yosef Wolde-Mariam, som lot seg imponere av den unge måløyværingen. Morten Harket kom også tidlig på banen med ros.

- Du har absolutt alt. Du leverer veldig bra lokalt, og er god på det rytmiske. Du er leken og intuitiv, sa Harket, som mener dansen kommer til å være et viktig element for Andrea fremover.

- Det har så mye å si for hele totalopplpevelsen.

Mentor Wolde-Mariam ble også imponert over det Andrea levert på scenen fredag kveld.

- Du kan jo danse jo! Ikke vær redd for å være den personen du er, uansett hva du skal gjøre på scenen, sa han.

Mentor Morten Danielle kom også med lovord.

- Du har imponert oss som vokalist gjennom hele programmet, men i dag har du tatt mange steg mot å bli en virkelig artist.

I kveldens sending er det deltakerne på lagene til Lene Marlin og Yosef Wolde-Mariam som har konkurrert om å gå videre til neste livesending.