Er videre til semifinalen

Den bremangerkjære artisten er dermed én av tre deltakere som neste lørdag skal kjempe om å gå videre til finalen i NRK-stortsatsingen.

Forrige lørdag var det de to sjangrene musikal og reggae som artistene måtte synge seg gjennom. I musikal-delen av programmet sang Adam Douglas This Is The Moment fra Jekyll & Hyde. Deretter sang han raggae-låta Could You Be Love av Bob Marley.

Lørdag var det Lisa Børud som røk ut av konkurransen. Det betyr at Adam Douglas møter Didrik Solli-Tangen og Ida Maria i semifinalen.