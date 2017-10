Drar til USA for å representere Norge

Konkurransen går av stabelen i Memphis i januar 2018.

– Vi gleder oss! Det kommer til å bli en kjempeopplevelse, forteller SILO til Fjordenes Tidende.

Det hele startet med at Bremanger-bandet vant Unionscupen på Notoddden Bluesfestival i 2016. Det førte til ett år med tittelen "unionsband", som igjen førte til at de fikk eget management og spillejobber over hele landet.

– Turen og konkurransen i Memphis blir som en avslutning på dette fantastiske året for oss. Vi gleder oss veldig og tror at turen vil bli en kjempeflott opplevelse, uansett resultat i International Blues Challenge!

Før den tid har imidlertid SILO mye annet på programmet. I helga kan man få med seg bandet under Fjordblues 2017 på Sandane.