Adam danset og joiket seg til finalen

Lørdag skulle Adam Douglas debutere som både discoentertainer og med samisk joik.

Adam Douglas sang Don't Stop 'Til You Get Enough av Michael Jackson, og hadde dette å si til eget sangvalg:

- Skummelt

Det veldig uvante stemmeleiet var noe Douglas måtte venne seg til.

- Det er falsett nesten hele tiden, en helt ny måte å synge på for meg.

Og så måtte han danse:

- Det er du nødt til når det er disco. Punktum! Men det er kanskje siste gang jeg må danse på Stjernekamp, så jeg skal gå all in og kose meg, sa han før opptredenen.

Som en løve i discojungelen

Etter en litt usikker start fant Adam stilen, og fikk ros fra dommerne.

- Det er et merkelig fenomen at man elsker voksne menn som synger fistel. Men det gjør det liksom til noe helt magisk, sa Mona B. Riise.

Hun hadde vært litt redd for at det skulle bære galt avgårde for Adam i starten.

- Men så klarte du å gli deg inn i det, du kom deg opp. Dette er noe av det vanskeligste man kan gjøre, og du briljerte. Michael Jackson vant Grammy for beste vokalpresentasjon for denne sangen. Det er ekstremt vanskelig, og du klarte det. Og det står stor respekt av «Michael Jackson-moves» og de vidunderlige skrikene.

- Dette var intense greier, Michael Jackson på sitt beste, Det var litt skurr på toppen av og til, men dette er vanskelig å naile. Du snodde deg som en danseløve på topp gjennom discojungelen. Vi stopper ikke før vi får nok, og jeg får aldri nok av deg og stemmen din, sa Thomas Felberg.

Sjangerekspert Inger Lise Rypdal sa hun var overimponert:

- Det rytmiske, som Michael Jackson har, høres så lett ut, men det er så vanskelig. Men du klarte det så bra, og å holde falsetten så lenge, det er beundringsverdig. Dette klarte du med glans!

Fant joikestemmen

I joik hadde Adam Douglas lagt lsita høyt ved å velge joiken Laila Stien av nettopp sjangerekspert Johan Anders Bær.

- Du må jobbe med stemmebruken, du ligger altfor langt fremme, sa eksperten etter første gjennomsyning.

- Min eneste styrke har vært sangteknikken min, nå må jeg slippe det, bekymret Amdam seg.

På scenen leverte han en rocka versjon av Laila Stien med innlagt gitarsolo.

Framføringa falt i smak.

- Jeg er stolt, sa sjangereksperten.

- Han gjør et vanskelig valg av joik når det er min, men det var fantastisk, smilte han.

Thomas Felberg likte joiken så godt at han ble lyrisk og sa blant annet at han og Adam var et par gyteklare laks som hoppet og spratt oppover til gyteplassen der de skulle parre seg og dø.

Mona B. Riise var glad for å høre Adam slippe tak i sangteknikken.

- Det er ekstra vanskelig, men du gjør det så sterkt og flott, det var utrolig vakkert og fint. For meg virket det så ekte og fint. Det var veldig bra!