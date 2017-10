– Mange trivelege kappleiksminne

Det skriv Folkemusikklaget Havbrusen og Gaular Spelemannslag i ei pressemelding.

– Opningskonserten, der publikum fekk vere med på kaffislaberas med Sigrid Moldestad og Linda Gytri, vart ein suksess. Trass i regn, vind og ruskever strøymde folk til frå fjern og nær. og fekk ei annleis og fin konsertoppleving i eit fullsett samfunnshus, skriv arrangørane.

Under speltevlingane fredag fekk publikum svinge seg på dansegolvet. Fem av seks spelemannslag som stilte i runddansklassa var frå Sogn og Fjordane, men det var «Audhilds» frå Bergen som gjekk til topps før Naustedalen- og Indre Sunnfjord Spelemannslag.

Møre og Romsdal stilte med nokre få kappleiksdeltakarar, men storparten representerte lag frå Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Deltakarane frå fjordfylket tok godt for seg av premiane, som var levert frå bedrifter i Dalsfjordområdet. Fjorårsvinnaren av spel hardingfele/fele klasse A, Dagfrid Vallestad Brevik frå Gaular Spelemannslag, kom på ein fin andreplass. Det same gjorde Ingrid Heieren frå Gamlebanken spelemannslag i spel klasse B. Gunnhild Korsøen frå Indre Sunnfjord Spelemannslag og Sara Solberg Losnegård frå Dalsfjorden spelemannslag kom på 3. og 4.plass i klassa for dei yngste felespelarane. I lagspel senior gjekk Gaular Spelemannslag til topps i år som i fjor, men hårfint foran «Audhilds». Emil Horstad frå Naustdal spelte seg til ein andreplass i klassa for trekkspel og durspel.

– Deltakinga i dans kunne gjerne vore større, men i juniorklassa stilte ein fin bukett frå Spelemannslaget Fjelljom i lagdans med parhalling og to av para deltok i C-klassa med springar frå Nordfjord. I dans kl B vann Kjartan Naustdal og Kjersti Rønningen frå Nordbygda spelemannslag. Dansarar frå Nordbygda stilte også i lagdans. Kirsten Friis frå Naustedalen og Mari Andrea Ness frå Gaular Spelemannslag vann kl A i dans med Naustdalsspringar og vart nr to med parhalling frå Dalsfjorden. Elin Grytting tralla til dansen!

Dordi Boksasp Lerum frå Jostedal spel- og dansarlag gjekk til topps i vokalklassa for dei yngste, nett slik ho gjorde på Landskappleiken på Røros i sommar. Andreas Ramstad frå Dalsfjorden Spelemannslag stilte i eldste vokalklasse med ei sjølvlaga vise og fekk god respons frå publikum i salen. Judith Vestreim var einaste deltakar i A-klassa. Songen hennar vart ein fin start på tevlingskonserten laurdag kveld.

Arrangørane er godt nøgde med at det endeleg vart kappleik i Askvoll att, då det er heile 36 år sidan sist. Dyktige dugnadsarbeidarar, positive dommarar, glade deltakarar, godt publikum og solide støttespelarar var alle med på å gjere kappleiken til ei god oppleving!