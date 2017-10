Adam tok seieren hjem

- Dette er helt utrolig. Tusen hjertelig takk. Dette er fantastisk. Jeg hadde aldri trodd det. For en gjeng, og for en ære å være med. Jeg setter utrolig pris på det. Hjertelig takk til alle som har stemt meg fram, sa han før han måtte ta scenen for å synge finalenummeret igjen.

Føler støtta «heimanfrå» før finalen Når Adam Douglas går på scena i finalen på NRK Stjernekamp laurdag, veit han at han har Bremanger i ryggen.

Fjorårsvinner Knut Anders Sørum var tilbake for å delta i dommerpanelet gjennom kvelden.

Han mente både finalepartner Didrik Solli-Tangen og Adam var vinnere:

- Gratulerer begge to, det er så høy kvalitet. Jeg sitter og gaper av begge to.

Tett finale

Begge finalister sang tre sanger hver, Og siden Adam valgte EDM-sjangeren som reprisekategori, og sangen False Alarm, kom Alexander Pavelich fra Nordfjordeid tilbake som mentor.

Hjelper Adam på veg mot finalen Laurdag kveld står Adam Douglas i finalen i tv-programmet Stjernekamp. På vegen dit får han hjelp av artist og låtskrivar Alexander Pavelich frå Eid.

Han mente det var vanskelig å forbedre noe som helst på forrige opptreden.

- Støtte fra Alexander, det hjelper uansett, sa Adam.

- Tenk at du velger elektronisk dansemusikk som repriselåt! Og nå var det jo enda bedre. Å få se deg i fri flyt, også på koreografien. Og det ser ut som du har det gøy! sa dommer Mona B. Riise.

Thomas Felberg kalte Adam for en gaupe.

- Norges tiger er i støtet. Dette er en kul låt som får andre farger når du synger den. Det var enda bedre enn sist og du var enda bedre på koreografien.

- Jeg kjenner Adam godt, og jeg må si at jeg bare elsker dansinga! Du går ut av komfortsonen og det står sånn respekt av det! sa gjestedommer Knut Anders Sørum:

Mentor Alexander mente Adam gav de ti ekstra prosentene som var nødvendig:

- Det gjorde det til en perfekt framføring. Du er kongen!

Sang egen låt

Neste sang var en egenskrevet sang. Adam sang I once was an honest guy.

Adam fortalte før opptredenen at foreldrene ikke alltid har vært støttende til hans valg av musikk som karrierevei, og føler litt på at det kanskje var derfor han ville flytte vekk så fort som mulig.

- Jeg har aldri følt meg hjemme før jeg kom til Norge, sa han.

Etter sangen var Mona B. Riise henrykt.

- Det er så gøy å se en ordentlig musiker gjøre det han kan. Det er soul, det er er country, det er deg, og alle har det bra, dette er en ordentlig musikkopplevelse. Nå tror jeg foreldrene dine vet at dette ikke er et usikkert liv for deg. Dette kan du, og det går bra!

Og foreldrene, som satt i salen, jublet med.

Gav alt i siste sang

Som siste sang hadde Adam valgt en sang han var glad i og hadde drømt om å synge, Try a Little Tenderness av Otis Redding.

- Jeg kommer til å miste stemmen, sa Adam, som ville gi alt.

- Det var en herlig avslutning! Takk til bandet, til alle, det var en helhet her. For en kontroll og dynamikk du viser her, rett og slett imponerende, du leker og det er et perfekt punktum for stjernekamphøsten. Det var scenevanthet, teknisk brillians og rett og slett menneskelige følelser,sa Thomas Felberg.

Mona sa hun ble helt svimmel mot slutten.

- Du gav det siste, jeg ble svimmel på dine vegne, Det var så rått. Denne sangen har vært sunget siden 30-tallet i mange versjoner der Otis Redding sin versjon står igjen fra 60-tallet. Det er ikke på grunn av låta, men hvordan man synger den. Og sånn som du gjorde det her, det kjenner man, og det står igjen. Det var deilig, Adam! Jeg vil takke deg for den reisen du har turt å være med på her på Stjernekamp.

Knut Anders Sørum mente Adam var «klin hakke gæren».

- Dette er ut av en annen verden! Jeg kjenner ingen som kan gjøre det der. Det er så bra at folk ikke skjønner det!

For Adam var hele opptredenen en drøm:

- Det måtte være riktig sted og riktig band, og nå var sjansen der endelig.

Dette sang de i finalen:

Repriselåt:

Adam Douglas: False Alarm (EDM)

Didrik Solli-Tangen: Tårnarien fra Puccinis Tosca (opera)

Låt fra eget repertoar :

Adam Douglas: I Once Was An Honest Guy

Didrik Solli-Tangen My Heart is Yours

Finalelåt:

Adam Douglas: Try a Little Tenderness (Otis Redding)

Didrik Solli-Tangen: The Sun Always Shines on TV (A-ha)