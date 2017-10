Har du et bilde som du ønsker å dele med oss, så kan du sende det på e-post til fjt@fjt.no. Du kan også bruke emneknaggen #fjtno på Instagram.

Bildene kan dukke opp både på Instagram-kontoen til Fjordenes Tidende (@fjtno), samt i papir- og nettavisen.

Husk at du må ha åpen Instagram-profil for at vi skal kunne se bildene dine.