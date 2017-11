Sjokk-exit for Marius

Det var 25 år gamle Marius Duestøl fra Vanylven som fikk den sjokkerende beskjeden fra Beatrice Fjell.

Marius fra Vanylven: – Jeg er forelska Jakten på Kjærligheten-deltaker Marius Duestøl fra Vanylven legger ikke skjul på følelsene sine.

Duestøl har tidligere uttalt at han var svært betatt av Jakten-bonden , men måtte mandag dra hjem tidligere enn planlagt.

I episoden sier Duestøl at avgjørelsen fra Fjell ikke kom som en stor overraskelse, og at han allerede hadde vært inne på tanken om at han kunne bli sendt hjem ved neste valg.