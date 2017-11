Elevane kasta seg med

Elevane kunne kjempe i ulike konkurransar og kjøpe spennande Halloween-mat i ei kantine som var pynta med skjelett, flaggermus, spindelvev, edderkoppar og alt anna som høyrer til denne festdagen.

Ei rotte i mikroen, ei flaggermus over hovudet og ei snakkande monsterkanin var noko av det som møtte elevane.

Monica Nyheim og Mette Eggesbø i kantina var i svært godt humør etter ein travel dag på jobb.

– Det er så bra å sjå at elevane synest dette er kjekt, og at dei er med på spøken, seier Nyheim som med eit smil fortel at alle mummiepølser, edderkoppsjokoladekaker og marshmallows-spøkelser forsvant i full fart gjennom heile dagen.

Dei hadde god hjelp av Pål Svarstad og Bendik Otnes som begge arbeider i kantina.

Elevane kunne òg kjøpe seg skremmande god Halloween-is og dette var eit populært tilbod.

– Det var lett å sjå at denne isbaren var eit morosamt innslag, seier lærar Kjellrun Åsebø som var is-sjef.

Denne dagen var kantina full av både elevar frå Måløy vidaregåande skule og frå hospitantantelevar frå dei ulike ungdomsskulane i Nordfjord.

Alle kunne delta i konkurransane som blant anna gikk ut på kven som kunne ta det beste Halloween-bildet, skrive det skumlaste Halloween-diktet og tippe kor mange ting det var i eit glas. Premiar ventar dei ulike vinnarane. Og forhåpentlegvis treng dei ikkje vente skummelt lenge…