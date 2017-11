Andrea er med videre i The Voice

16-åringen har imponert både dommere og publikum hele veien.

I kveld beviste hun nok en gang at hun leverer på scenen.

Måløyværingen møtte Jeremaya John fra Stavanger i duell. Begge er på team Yosef.

Under kveldens direktesending fremførte hun Songbird av Eva Cassidy, en låt som betyr mye for henne.

– Jeg har et veldig spesielt forhold til den, for jeg sang den i bisettelsen til bestefaren min, som het Luis. Jeg hadde et ekstremt godt forhold til ham, og han var utrolig musikalsk. Han var helt sikkert den mest musikalske i min familie, og han var min store inspirasjon, har hun tidligere uttalt til Fjordenes Tidende.