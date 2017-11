Klassevennene er veldig stolte av Andrea, og heiet for fullt da hun kom på TV-skjermen tidligere i kveld. De krysser fingrene for at Andrea går videre til neste runde i TV 2-programmet.

Se video under:

Et innlegg delt av Fjordenes Tidende (@fjtno) fredag 03. Nov.. 2017 PDT

I tillegg til klassevennene, er det også tre lærere som er med på å heie på Andrea på skolen i kveld.

- I pausen koser elevene seg med brus, godteri og drøssevis med kaker, forteller en av lærerne til Fjordenes Tidende.