- Det er helt uvirkelig!, sier en stolt Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V) til Fjordenes Tidende lørdag kveld.

- Det er jo helt vanvittig at noe slikt kan skje, og det var like stort som ifjor, sier ordføreren og viser til at Eid-jentene Vilde & Anna gikk til topps i samme sangkonkurranse for kun ett år siden.

Bjørlo har selv vært i Telenor Arena i kveld og sett 14 år gamle Oselie Henden gå til topps i Melodi Grand Prix junior med sangen "Verda vår".

- Først "Vestlandet" og så "Verda". Det er helt fantastisk!

- Det har vært en helt elektrisk stemning, særlig under oppropingen av superfinalistene. Det i seg selv er jo en kjempeprestasjon, og så vant hun hele greia!, sier en fornøyd ordfører.

Han roser låtvalget til 14-åringen.

- Oselie har noe ved seg, og hun sang en sterk låt med en sterk tekst. Den går rett i hjertet til folk, sier Bjørlo.

Med to strake MGP-seiere til Eid og Nordfjord, har ordføreren grunn til å være stolt.

- Blir det MGPjr-finale på Nordfjordeid neste år?

- Hehe, jeg tror kanskje NRK har noen små innvendinger til det, ler Bjørlo.

- Hvordan skal dette feires hjemme på Eid?

- I morgen blir det offentlig flagging på Eid, og vi inviterer nok hele bygda inn på Operahuset på mandag. Vi må få til en skikkelig feiring!

Støtte fra hele Nordfjord

Det er ikke bare eidare som har vært i Telenor Arena for å heie på Oselie i kveld, ifølge Bjørlo.

- Vi er veldig mange her nede, og det er folk fra hele Nordfjord. Det er folk fra Måløy, Bremanger, Selje og andre plasser. Og i går var det mange som fra Eid som stemte på Andrea i The Voice. Det er noe med denne fjorden!, sier Bjørlo entusiastisk.