Byr på kultur heile helga

– Det er jo berre kjekt at det er mange som melder seg og har lyst å vere med. Det begynner å fylle seg opp, men vi har plass til fleire, spesielt på stand. Ta kontakt, så ordnar vi det, seier Janne Mari Hjelle.

I Vågsøy inneheld programmet mellom anna den populære spøkelsesnatta på biblioteket, det blir ungdomsklubb, sansequiz på Kraftstasjonen, boksignering med krimforfattar Rune Timberlid, førpremiere på den nyaste Knerten-filmen på Måløy kino, samt grytelapputstilling og auksjon på biblioteket.

Feirar ti år med kulturnatt gjennom ei heil helg Kulturnatt i Nordfjord feirar i år 10 år. Det ser komiteen i Vågsøy som ei god anledning til både å utvide sjølve kulturnatta så vel som forståinga av kulturomgrepet.

– Det blir også arrangementet «Kulturnatt i Nordfjordhallen» der ein fredag kveld kan besøke stands og teste ut forskjellige aktivitetar i tillegg til at Vågsøy kulturskule og aspirantane i Vågsøy underheld.

Og The Voice-deltakar Andrea Santiago Stønjum (16) frå Måløy er heller ikkje gløymt oppe i det heile.

– Neida, etter at arrangementet i Nordfjordhallen er over på fredag rigger vi til med storskjerm og inviterer alle til å sjå The Voice saman med oss, seier dagleg leiar i Nordfjordhallen Ronny Silden Totland, som gjerne vil at folk som har lyst å vere med på dette melder si interesse.

Laurdag er det så duka for aktivitetsdag og turnoppvisning i Nordfjordhallen, medan Ytre Nordfjord Brass inviterer til musikkafé på Bryggja grendahus søndag.

Ukulele i Bremanger

Om du har lyst å lære det grunnleggande på eit utradisjonelt instrument får du sjansen under kulturnatta i Bremanger. Der blir det arrangert kurs i ukulele på Svelgen folkebibliotek. Lærar er Tore Nesbakk.

På biblioteket blir det også lesestund for dei minste. Kulturnatta held fram med open kafé på Samfunnshuset, barnekino og ungdomsaktivitetar i den gamle gymsalen. Seinare på kvelden blir det ei sosial stund for ungdom på hotellet, og til slutt kino for dei litt eldre.

Eid kommune har også eit innhaldsrikt program fredag. Det startar med vikingsamling for barnehagebarna på Rundehogjen på føremiddagen, og held fram med underhaldning frå kulturskulen på Hogatunet, Eid eldretun og Elvebøen.

På Kringla blir det bokkafé, på Amfi ny utstilling med musikalske innslag i Det Kreative Rom, Gamlebanken har kunstutstilling, Sagastad, symjehallen, biblioteket og kinoen held alle oppe, medan det er konsert med Kari Bremnes i Operahuset og kulturnattpub i Bankkjellaren Bar og Gjestestove.

Kulturnatt over to dagar

Selje byr på spennande og varierte aktivitetar 10. og 11. november.

Fredagen startar med moglegheita til å bli kjent med dei nye internasjonale innbyggarane i Selje når det blir arrangert besøksdag på vaksenopplæringa.

Biblioteket held ope med boksal, utstillingar frå Selje barnehage og minikonsert med kulturskulen på ettermiddagen. Ei avdeling frå barnehagen skal også synge på sjukeheimen.

Stadt Naturguiding inviterer til stormtur på Stad, ei velværehelg ved havet. I Jonaslåven i Ervik blir det open låve med skating og turning. Det blir også hovudlykt-tur til Klipet og Kvernhusdalen.

Fredag kveld er det konsert i Stadlandet grendahus med Selje og Stadlandet skulekorps, Line Dybedal, Håkon Stave, 3. og 4. klasse skulekor, dansegruppa Motion og «ulveungane» frå Kulturskulen. Ungdomsklubben på Stadlandet er open, og det er sjakkturnering på Frimannsbuda.

Laurdag er det laurdagsgraut i Selje bedehus i regi av kyrkjene i Selje, samt Damenes aften ved Kafeen Vår og Nabben Pryd og Mote. Her blir det servering og visning av haustmote. Laurdag kveld stiller Åhjemsbuda med trubadur, og både fredag og laurdag er Furebuda open så ein kan følge med på arbeidet der.

I Selje tjuvstartar ein også litt på kulturnatthelga, for allereie onsdag kveld, 8. november, er det konsert på Flatraket skule med Line Dybeda, korps og kor.