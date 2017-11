Får 100.000 kroner til rulleskibane

Stårheim idrettslag får100.000 kroner til rulleskibane på Harpefossen skisenter.

Totalt har 60 små og store lag og organisasjonar fått positivt vedtak på søknaden sin, og kan dermed vente seg ei hyggeleg førjulsgåve frå banken. Samla sett ligg gåvene for hausten på nærare 4 millionar kroner, og i lag med vårens tildelingar har banken delt ut gåver og stipend i fylket for over 20 millionar kroner i år, ifølgje ei pressemelding.

Pengegåvene skal gå til allmennyttige formål i Sogn og Fjordane, og gjere fylket til ein rikare og betre plass å bu ved å fremje trivsel, mangfald og utvikling.

Rulleskibane og Hydrogenforsking

At det er stor breidde og variasjon i søknadane, er det ingen tvil om. På lista finn vi alt frå innkjøp av golfsimulator, vedlikehald av klubbhus og reperasjon av flaumskader, til bygging av rulleskibane og forsking på Hydrogen som energibærar på Vestlandet.

Banksjef Odd Kjetil Tonning sit i gåvenemnda for Nordfjord, og meiner variasjonen er det som gjer jobben med å vurdere søknadane både spennande og vanskeleg.

– Det er mange gode prosjekt der ute som tar initiativ og får ting til å skje i lokalsamfunna. Vi er glade for å kunne bidra til at fleire av desse blir realisert. Dessverre kan ikkje alle få positivt svar, men vi oppmodar dei om å søke igjen til neste gåverunde, seier Tonning.

Sterk sparebanktradisjon

Dei siste fem åra har Sparebanken Sogn og Fjordane gitt over 140 millionar tilbake til lokalsamfunna i fylket gjennom gåve- og sponsormidlar.

– For oss handlar dette om samfunnsansvaret vårt, og at vi følgjer ein sterk sparebanktradisjon ved å gi tilbake til lokalsamfunnet. Det er dette som skil oss frå andre bankar og gjer oss til ein viktig aktør i bygdene, seier adm. direktør Trond Teigene.

– Det er dei to eigarstiftingane våre som forvaltar overskotet, men gåvene og verdiane er det banken og kundane til banken som har skapt. Vi er stolte over å kunne vere synlege lokalt, både gjennom gåvene, men også gjennom sponsoravtalar, seier Teigene.