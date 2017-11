Ingebjørg Isane Fure vert med og held andakt og har med misjonsinformasjon, som kan vere spennande for både born og vaksne.

– Med julemesse er den sosiale biten viktig, og det plar vere svært livleg prat over kaffikoppen og kakebitane. Og rømmegrauten er like god som i tidlegare år, skriv julemessekomiteen for 2017 i ei pressemelding.

– Vel møtt til julemesse i bedehuset i år og!