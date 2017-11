Skal følge Andrea på storskjerm

– Det er jo nå det gjelder, sier Janne Mari Hjelle, kulturmedarbeider i Vågsøy kommune. Hun er en av dem som er med på planleggingen av arrangementet i hallen.

– Det er jo kulturnatt, så da må vi jo bare benytte sjansen til å lage en storskjermsending, sier hun.

Hjelle håper på god stemning og at så mange som mulig tar turen til Nordfjordhallen for å heie på Andrea Santiago Stønjum under fredagens The Voice-sending, der Andrea er én av åtte deltakere som konkurrerer om å gå videre.