Likar å legge drapa til eige fylke

- Eg må jo skille meg ut litt, så handlinga i alle mine bøker er lagt til Sogn og Fjordane. Eg trur eg er åleine om det, eg var det i alle fall frå starten, seier Timberlid, som opphavleg er frå Sogndal, men bur i Førde.

I dag, fredag, signerer han si nyaste bok Blodhemn på Notabene på Måløy Brygge.

- Her dreier det seg om to historiar. Det er ei i notid, ei miljørelatert historie om opninga av gruva i Vevring, og så ei i fortid, om den bitre sjukehusstrida mellom Førde og Florø for nokre år tilbake. Og så blir jo desse historiene etter kvart vevd inn i kvarandre.

- Er det noko håp om at Måløy og Vågsøy ein gong kan få bli bakgrunn for ei av bøkene dine?

- Det er ikkje heilt umogleg. Eg likar meg godt her, og det er eit spennande miljø, seier Timberlid, som ofte bruker kysten som bakgrunn i bøkene.

Mellom anna gav han i 2012 ut krimboka Sanct Svithuns gåte som omhandla det gamle hurtigruteskipet som under krigen blei bomba utanfor Ervik i Selje.

- Eg har brukt sjø, hav og fjord mykje som kulisse. Det er eit bevisst val. Når vi ikkje lever midt i ei bykjerne, må vi utnytte det vi har, seier han.

Blodhemn blir gitt ut på Selja Forlag.

- Etter nokre år i Samlaget er eg tilbake på Selja der eg starta, seier Timberlid som forklarar at han har kjernelesarane sine mellom Bergen og Ålesund.