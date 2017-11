Klar for en musikalsk aften

Viltkoret frister med variert korsang og frisk korpsmusikk når de arrangerer Musikalsk ettermiddag i Samfunnshallen lørdag.

Korets musikalske gjester er Torskangerpoll Musikklag og to ungdommer ved musikklinja ved Firda Vidaregåande Skule.

– Etter programmet skulle vi egentlig ha med oss Andrea Santiago Stønjum, som for tiden deltar i The Voice. Men nå viser det seg at fordi hun er kommet så langt i den prestisjetunge konkurransen, så er det ikke mulig for henne å nå hjem til lørdag, sier Berit Ramsevik Kvalheim i Viltkoret.

TV2 har nemlig bestemt at deltakerne nå frem mot finalen også må bruke lørdagen som øvingsdag.

– Denne beskjeden fikk Andrea først for noen dager siden, så dette er ikke noe Andrea er herre over. Og skulle hun være så uheldig å gå ut denne fredagen, er det også bestemte ting som skal skje lørdag, sier Kvalheim, og legger til:

– Andrea gledet seg til å synge på Viltkoret sitt arrangement, og ikke minst det få opptre på hjemmebane. Og vi gledet oss veldig til å ha henne med oss. Men her er det TV2 som bestemmer. Når vi nå fikk beskjed om at Andrea ikke kunne komme, har vi vært så heldige å få med oss Andrea Refvik og Tone Hessevik. Det er to flinke ungdommer, som mange helt sikkert har hørt synge tidligere, sier Kvalheim.

Hun sier at Viltkoret er veldig glade på Andrea sine vegne og ønsker henne all mulig lykke til.

– Vi skal stemme som bare det! sier Kvalheim, som uansett lover strålende stemning i Samfunnshallen.

– Vi garanterer super stemning og en kjempeflott ettermiddag. Det blir mange flotte og varierte musikkinnslag. Det blir som alltid gratis kaffe og kaker, og selvfølgelig åresalg. Vi håper mange vil finne veien til Samfunnshallen lørdag ettermiddag!