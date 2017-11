Fekk ei unik helg

– Det er ei positiv utvikling på Stad no, og det å tilby eit slikt arrangement der bedrifter og gründerar får vise kva dei har å tilby, er viktig, fortel Grete Solborg Fure i Stadt Naturguiding.

Ho stod i bresjen for arrangementet, og inviterte inn andre lokale bedrifter for å kunne tilby ei kjekk pakkeløysing full av gode opplevingar.

Stormtur til Stad

Deltakarane fekk festmiddag på Furebuda Lodge, guida tur til Ervik og Hovden og heimelaga suppe på Café Cornerstone.

Dei kunne også velje mellom fleire ulike behandlingar, som mellom anna kraniosakralterapi, akupunktur og naprapati.

– Ikkje alle er kjent med dei forskjellige behandlingsmetodane og kva dei kan hjelpe mot. I løpet av helga kom det fram at sjølv folk som bur på Stad, ikkje er klar over tilboda vi har her, fortel Fure og legg til:

– Derfor gav dette arrangementet ein veldig fin synergi effekt i form av å få presentere behandlingsformene vi har å tilby. Sist, men ikkje minst er eit slikt felles arrangement med på å styrke det gode samarbeidet mellom oss terapeutane ytterlegare.

Naprapati og akupunktur

Dei sju aktørane som var med på velværehelga var Stad naturguiding, Slowtur på Kråkenes fyr ved InnerLife-terapeut Bettina Vick, Stad Akupunktur ved Mai-Hilde Eriksen, Stad Naprapati ved Bertine Fure Oksholen, Cornerstone Café, Furebuda Lodge og Stad Kraniosakralterapi ved Listbeth Drage.

Kraniosakralterapi er ein mild behandlingsform som reduserer spenningar i kroppen sitt KST-system, som består av ansiktsknoklane, hovudet, ryggsøyla, korsbein og halebein.

Mai-Hilde Eriksen tilbyr klassisk akupunktur, triggerpunktbehandling, «kopping» og laserbehandling. Naprapeut Bertine Fure Oksholen tilbyr ei manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problem i bevegingsapparatet.

Bettina Vick har overnatting på Kråkenes Fyr, og tilbyr «Havpustmeditasjon» og «InnerLife-massasje».

Stadt Naturguiding og Grete Solborg Fure var arrangør for helga, som fekk namnet «Stormtur til Stad – velværehelg ved havet». Fure tilbyr guida turar der historier er ein viktig del.