Andrea er i semifinale

Andrea Santiago Stønjum fra Måløy er videre til semifinalen i TV2-programmet The Voice etter fredagens opptreden der hun fremførte låten What now av artisten Rihanna.

Måløy-jenta uttalte før hun gikk på scenen at hun var usikker på hvorvidt hun kom til å beherske de høye tonene i sangen.

- Det er mye tekst og høye toner. Jeg føler det kan bli skriking.

Men mentor Yosef Wolde-Mariam var sikker i sin sak når det kom til valget av låt, og fikk beviset på at han hadde rett etter at Andrea var ferdig på scenen der hele salen i Fornebu Arena reiste seg og applauderte. Og det var en tydelig stolt mentor som henvendte seg til Andrea etter den imponerende prestasjonen.

- Jeg vet at du har gått mye frem og tilbake, og slitt mye med låta, at den har vært vanskelig og at du ikke helt har følt at du har fått den til. Men jeg tror det er seks hundre mennesker her som beviste for deg at du har fått det til i dag.

Videre sa han:

- Vi blir ofte spurt om vi ser noen kurve og utvikling hos artistene våre. Det har jeg ikke helt tenkt på på den måten som jeg tenker på nå, for du har alltid vært flink til å synge. Men en ting som jeg synes er veldig fint å se er at den personen du var da du kom hit, ikke er den samme personen som står på scenen i dag. Det synes jeg er veldig fint å se, du har vokst mye på kort tid.

Også Lene Marlin, som er mentor for konkurrentene Agnes Stock og Thomas Løseth, var imponert over programmets yngste deltaker.

- Det er så morsomt, for du står der med en utrolig selvtillit og en sånn ”power” og så når du er ferdig er du like forsiktig igjen. Jeg synes at du er kjempebra, Andrea, og det å se deg stå der og gjøre den låta på den måten du gjør er utrolig imponerende. Det må jeg bare si.

Kommende fredag står Andrea nok en gang på scenen, og da er det en billett til finalen som står på spill.