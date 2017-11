Vil gje folk ei god musikalsk oppleving

Namn: Gerd Lillian Torvanger

Alder: 69

Adresse: Torvanger

Sivilstatus: gift, 4 barn, 11 barnebarn

Yrke: pensjonist

Hobby: korsong, går masse tur, strikking og baking

Aktuell med: er leiar i Bremanger kammerkor som har adventskonsertar søndag 26. november.

– De har to adventskonsertar på same søndag?

– Ja, vi startar i Rugsund kyrkje på ettermiddagen, og så er det ny konsert i Bremanger kyrkje på kvelden.

– Kva slags type konsertar er dette?

– Vi er jo alltid med på dei vanlege julekonsertane som blir arrangert kvart år, men så var det ein frå koret som foreslo at vi kunne lage ein eigen adventskonsert, som ein slags førjulskonsert.

– Kva skal de synge?

– Repertoaret er salmar, lovsongar og kjende julesongar på engelsk og norsk. Vi skal også synge Opp, gledest alle av Odd Nordstoga, og så nokre melodiar som er arrangert av Henning Sommerro, ein brudeslått frå Østerdalen og den veldig fine Away in manger. Utvalet er variert.

– Korleis vel de ut songane?

– Vi har eit musikkutval som set dette saman. Det var også frå dei ideen om ein adventskonsert kom også.

– Skal det vere fleire med på konserten?

– Vi har med Laila Beathe Førde som gjesteartist. Ho skal både spele saksofon og synge. Mellom anna skal ho og dirigenten vår, Jarle Grotle, synge saman på eit song- og orgelstykke. Jarle skal så spele eit orgelstykke før vi avsluttar saman igjen.

– Vil der vere solistar frå koret også?

– Ja, vi har mange flinke songarar som tek den utfordringa.

– Kven er konserten for?

– Eg vil seie at den er for alle. Eg håpar det blir ei fin stund og ei god musikalsk oppleving ved inngangen til advent for dei som kjem.

– Kor mange er med i koret i dag?

– Vi er 25 medlemmer frå både indre og ytre Bremanger. Så vi er godt dekt med stemmer og også med mannsstemmer. Og så er vi veldig internasjonale også, med medlemmer frå Spania, Nederland og Ukraina. Vi har det kjekt i lag, og no håpar vi å ha det kjekt med folk på konsert. Velkomen skal alle vere!