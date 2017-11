Andrea og flere andre lokale er nominert

Luttprisen er år etter år med på å kåre årets artist fra Sogn og Fjordane. I fjor var det Eva Weel Skram som vant.

Prisen blir delt ut under den store musikkfesten på Larris Scene lørdag 20. januar.

Det er til sammen elleve artister som er nominert til prisen. Blant dem finner vi blant annet The Voice-deltaker Andrea Santiago Stønjum fra Måløy, Bremanger-bandet SILO og MGP jr.-vinnerne Vilde & Anna og Oselie fra Nordfjordeid. Her kan du stemme på din favoritt.

The Voice-Andrea er valgt ut som en av de nominerte på grunn av at hun har gjort det sterkt under høstens konkurranse på TV 2. Hun er med i semifinalen, og har fortsatt sjanse til å gå helt til finalen.

– Både mentorer, publikum og TV-seere har gitt Andrea uhemmet skryt for hennes fremføringer, heter det i nominasjonen.

Her kan du lese mer om de andre som er nominerte til prisen.